Persis vs BFC: Paul Munster Pantang Anggap Remeh, tak Terjebak Nostalgia Mantan

bali.jpnn.com, SOLO - Pelatih Bhayangkara FC (BFC) Paul Munster memilih untuk tetap membumi menjelang laga perdana pekan ke-29 Super League 2025-2026 kontra tuan rumah Persis di Stadion Manahan, Solo, Rabu (22/4) sore.

Mantan pelatih Persebaya ini menegaskan skuad The Guardian dalam kondisi fokus 100 persen menghadapi Persis Solo.

Baginya, tidak ada pertandingan yang mudah di Super League 2025-2026.

Pun ketika Persis Solo tidak diperkuat pemain kunci, Bhayangkara FC tidak boleh lengah jika ingin melanjutkan tren positif di pertandingan ini.

Informasi terakhir, kemungkinan Persis tidak dapat memainkan Bruno Gomes dan Roman Paparyga karena mengalami cedera.

"Semua pertandingan di Super League merupakan laga yang sulit.

Mau melawan tim papan atas ataupun papan bawah sama saja," ujar Paul Munster dilansir dari laman I.League.

Ia juga menyentil tiga sosok pemain Bhayangkara FC yang sebelumnya berseragam Persis Solo, seperti Moussa Sidibe, Ryo Matsumura dan Sho Yamamoto.