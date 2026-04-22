Persis Terjebak di Zona Degradasi, Milomir Seslija Ultimatum Pemain, Tegas!

bali.jpnn.com, SOLO - Persis Solo melakoni laga hidup mati pada pekan ke-29 Super League 2025-2026 saat menjamu Bhayangkara FC di Stadion Manahan, Rabu (22/4) sore pukul 15.30 WIB.

Masih terjebak di zona degradasi, pelatih Persis Solo Milomir Seslija memberi ultimatum anak asuhnya tampil dengan disiplin tinggi dan fokus penuh demi mengamankan poin maksimal.

"Ini pertandingan krusial.

Kami punya motivasi besar untuk meraih poin dan setiap pemain harus berdedikasi untuk itu,” ujar Milomir Seslija dilansir dari laman Persis Solo.

“Di sepak bola, segala hal mungkin terjadi.

Termasuk memenangkan laga besok selama kami bekerja keras," imbuh Milo, sapaan akrabnya.

Milo memastikan skuad Laskar Sambernyawa dalam kondisi bugar dan siap tempur menghadapi Bhayangkara FC.

Menurut Milomir Seslija, pertandingan ini menjadi pertaruhan harga diri Persis untuk tetap bertahan di kasta tertinggi Super League.