PSIM vs Persija: Mauricio Souza Incar Hattrick di Bali, Sorot Ini

bali.jpnn.com, GIANYAR - Persija Jakarta siap mengaum di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Rabu (22/4/2026) sore pukul 15.30 WIB atau 16.30 WITA.

Menghadapi PSIM Yogyakarta pada laga perdana pekan ke-29 Super League 2025-2026, skuad Macan Kemayoran membawa ambisi tunggal, membawa pulang tiga poin.

Motivasi anak asuh Mauricio Souza tengah membumbung tinggi.

Tren positif menjadi modal berharga setelah Persija sukses melibas Persebaya 3-0 dan memetik kemenangan krusial 1-0 atas PSBS Biak.

Tak hanya itu, rekam jejak pertemuan pertama di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) yang berakhir 2-0 untuk Persija semakin menegaskan dominasi mereka atas PSIM Yogyakarta.

Pelatih Persija Mauricio Souza mengakui adanya tantangan besar menjelang laga kontra PSIM Yogyakarta ini.

Persiapan tim terhambat oleh jadwal yang padat serta perubahan mendadak terkait venue pertandingan, dari Stadion Sultan Agung (SSA) Bantul, pindah ke Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Bali.

"Persiapan kami cukup terbatas.