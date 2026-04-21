Jan Olde Riekerink Bongkar Biang Kerok Dewa United Gagal Gilas Persib, Elementer

Selasa, 21 April 2026 – 18:27 WIB
Pelatih Dewa United Jan Olde Riekerink mengamati permainan anak asuhnya dari pinggir lapangan. Foto: Instagram @dewaunitedfc

bali.jpnn.com, BANTEN - Pelatih Jan Olde Riekerink mengaku perasaan campur aduk setelah Dewa United ditahan imbang Persib Bandung pada laga pekan ke-28 Super League 2025-2026 di Banten International Stadium (BIS), Senin (20/4).

Meski tak terkalahkan dalam dua laga berat kontra Malut United dan Persib, Jan Olde Riekerink merasa Banten Warriors seharusnya bisa meraih hasil yang lebih sempurna.

Dewa United sebenarnya sempat tampil dominan dan memimpin dua gol lebih dahulu melalui Alex Martins Ferreira menit ke-24 serta Ricky Kambuaya menit ke-61.

Sayangnya, kemenangan yang sudah di depan mata sirna dalam 15 menit terakhir akibat penalti Thom Haye menit ke-77 dan tandukan striker Andrew Jung ke - 86.

Dua gol Persib lahir setelah Dewa United bermain dengan 10 pemain seusai Alex Martins diusir wasit karena menerima kartu kuning kedua menit ke-64.

"Meraih empat poin dari laga tandang melawan Malut United dan kandang kontra Persib sebenarnya bukan hasil yang buruk.

Namun, menurut saya, kami seharusnya bisa mengantongi enam poin," ujar Jan Olde Riekerink dilansir dari laman I.League.

Jan Olde Riekerink blak-blakan mengungkit penyebab Dewa United gagal mengalahkan Persib Bandung.

Pelatih Dewa United Jan Olde Riekerink menyesali hilangnya dua poin akibat kesalahan elementer dan kurangnya komunikasi di lapangan saat melawan Persib
