Teror Borneo FC Bikin Persib tak Nyaman, Bojan Hodak Blak-blakan: Tenang!

BANTEN - Persib Bandung nyaris tumbang dalam lawatannya ke Serang menantang Dewa United pada laga terakhir pekan ke-28 Super League 2025-2026 di Banten International Stadium, Senin (20/4) malam.

Persib tertinggal dua gol sebelum mampu menyamakan kedudukan melalui penalti Thom Haye dan gol striker Andrew Jung.

Sebelumnya, Dewa United mengemas dua gol terlebih dahulu melalui striker Alex Martins dan eks gelandang Persib, Ricky Kambuaya.

Meski sempat dongkol dengan kinerja para pemainnya, pelatih Persib Bojan Hodak meminta penggawa Maung Bandung tetap tenang dan fokus menjalani laga sisa musim ini.

Persib Bandung dalam kondisi tertekan seusai gagal mengalahkan Dewa United.

Pasalnya, hanya dengan membawa pulang satu poin ke Bandung, jarak keunggulan Persib atas pesaing terdekatnya dalam perburuan gelar juara Super League 2025-2026, Borneo FC, hanya dua angka.

Persib sementara memuncaki klasemen dengan 65 poin, sementara Borneo FC telah mengemas 63 angka.

"Pada akhirnya, kami harus tenang dan fokus terhadap permainan yang kami miliki," kata Bojan Hodak dilansir dari laman klub.