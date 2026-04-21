Jadwal Super League: PSIM vs Persija, Persita kontra Bali United, Persib?

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pekan ke-29 kompetisi Super League 2025-2026 dijadwalkan kembali bergulir tengah pekan ini, mulai Rabu (22/4) hingga Sabtu (25/4) mendatang.

Untuk waktu pertandingan kembali ke jam normal seusai libur Lebaran, yakni pukul 15.30 WIB dan 19.00 WIB.

Pekan ke-28 Super League 2025-2026 akan dibuka oleh pertandingan big match antara PSIM Yogyakarta kontra Persija Jakarta, Rabu (22/4) sore.

Laga yang awalnya digelar di Stadion Sultan Agung (SSA), Bantul, pada pukul 15.30 WIB, bergeser ke Stadion Kapten Dipta, Gianyar.

PSIM Yogyakarta saat ini menempati peringkat ke-11 dengan 38 poin, sementara Persija ada di posisi ketiga dengan 58 angka.

Di tempat berbeda di Stadion Manahan, Persis Solo dijadwalkan menantang Bhayangkara FC pukul 15.30 WIB.

Persis Solo masih terdampar di zona degradasi, peringkat ke-16 dengan 24 poin dan membutuhkan kemenangan agar bisa berlanjut musim depan di kompetisi Super League.

Bhayangkara FC di lain sisi ada di peringkat keempat dengan 47 poin.