Imran Nahumarury Kecewa Semen Padang Hilang Fokus, Game Plan tak Berjalan

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pelatih Imran Nahumarury kecewa berat Semen Padang menelan kekalahan pada laga terakhir pekan ke-28 Super League 2025-2026 kontra Persijap di Stadion Haji Agus Salim, kemarin (20/4) sore.

Imran Nahumarury sangat kecewa strategi yang direncanakan sejak awal pertandingan gagal total di atas lapangan.

"Apa yang saya inginkan tidak tercapai. Kecewa itu pasti, baik suporter maupun pemain.

Kami membuat rencana, tetapi realitanya tidak sesuai harapan.

Tanpa peluang, tidak akan ada gol, sementara lawan berhasil memaksimalkan peluang mereka," ujar Imran Nahumarury dilansir dari laman I.League.

Semen Padang takluk dari Persijap dengan skor 0 – 2.

Dua gol dicetak Rendi Saepul pada menit ke-38 dan tendangan penalti Carlos Franca di menit ke-45.

Kekalahan ini menjadi kekalahan ketiga secara beruntun yang dialami Semen Padang dan menjadi kekalahan ke-18 bagi anak asuhan pelatih Imran Nahumarury.