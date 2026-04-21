JPNN.com

Imran Nahumarury Kecewa Semen Padang Hilang Fokus, Game Plan tak Berjalan

Selasa, 21 April 2026 – 08:13 WIB
Pemain Semen Padang berduel dengan pemain Persijap Jepara di Stadion Haji Agus Salim kemarin. Semen Padang kalah dari Persijap dengan skor 0 - 2. Foto: Instagram @semenpadangfcid

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pelatih Imran Nahumarury kecewa berat Semen Padang menelan kekalahan pada laga terakhir pekan ke-28 Super League 2025-2026 kontra Persijap di Stadion Haji Agus Salim, kemarin (20/4) sore.

Imran Nahumarury sangat kecewa strategi yang direncanakan sejak awal pertandingan gagal total di atas lapangan.

"Apa yang saya inginkan tidak tercapai. Kecewa itu pasti, baik suporter maupun pemain.

Baca Juga:

Kami membuat rencana, tetapi realitanya tidak sesuai harapan.

Tanpa peluang, tidak akan ada gol, sementara lawan berhasil memaksimalkan peluang mereka," ujar Imran Nahumarury dilansir dari laman I.League.

Semen Padang takluk dari Persijap dengan skor 0 – 2.

Baca Juga:

Dua gol dicetak Rendi Saepul pada menit ke-38 dan tendangan penalti Carlos Franca di menit ke-45.

Kekalahan ini menjadi kekalahan ketiga secara beruntun yang dialami Semen Padang dan menjadi kekalahan ke-18 bagi anak asuhan pelatih Imran Nahumarury.

Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Imran Nahumarury Semen Padang Persijap Persijap Jepara Semen Padang vs Persijap Semen Padang vs Persijap Jepara Super League 2025-2026 Klasemen Super League 2025-2026 Stadion Haji Agus Salim game plan

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU