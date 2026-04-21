Mario Lemos Puas Persijap Menang, Bongkar Taktik Bungkam Semen Padang

bali.jpnn.com, PADANG - Pelatih Mario Lemos puas Persijap Jepara melanjutkan tren positif pada laga terakhir pekan ke-28 Super League 2025-2026 kontra tuan rumah Semen Padang di Stadion Haji Agus Salim, Senin (20/4) sore.

Persijap secara mengejutkan berhasil mengalahkan tuan rumah Semen Padang dengan skor 2 – 0 pada laga berlangsung dengan tensi tinggi sejak menit awal pertandingan.

Dua gol Persijap lahir pada babak pertama melalui Rendi Saepul menit ke-38 dan titik putih yang dicetak Carlos Franca menit ke-45.

“Sebuah laga yang sulit, apalagi kami main di kandang lawan.

Semen Padang adalah tim yang bagus,” ujar Mario Lemos dilansir dari laman I.League.

Namun, yang membuat Mario Lemos semringah, Persijap nyaris mengendalikan pertandingan sepanjang laga.

Menurutnya, pada babak pertama, Persijap bisa mengendalikan permainan dan mencetak dua gol.

Babak kedua, Persijap sempat kehilangan ritme permainan.