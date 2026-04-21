Bojan Hodak Dongkol Persib Gagal Menang, Pemain Bikin Banyak Kesalahan

bali.jpnn.com, BANTEN - Persib Bandung nyaris pulang dengan tangan hampa saat bertandang ke markas Dewa United dalam lanjutan pekan ke-28 Super League 2025-2026, Senin (20/4).

Meski berhasil memaksakan hasil imbang 2-2 di Stadion Internasional Banten, pelatih Bojan Hodak mengaku jauh dari kata puas.

Maung Bandung sempat tertinggal dua gol lewat aksi Alex Martins menit ke-28 dan mantan pemain mereka, Ricky Kambuaya menit ke-61.

Namun, semangat pantang menyerah membawa Persib bangkit di penghujung laga melalui eksekusi penalti dingin Thom Haye menit ke-77 dan Andrew Jung menit ke-86.

Bojan Hodak dalam sesi konferensi pers seusai pertandingan terang-terangan mengaku tidak senang dengan hasil tersebut.

Meski memuji daya juang anak asuhnya yang mampu bangkit dari tekanan, Bojan Hodak menilai pemain Persib masih menyia-nyiakan banyak peluang emas.

“Pertandingan yang menarik, banyak gol, peluang dan kejadian-kejadian menarik.

Dari penyerangan, kami tidak terlalu buruk karena bisa mengejar ketertinggalan jadi imbang, tetapi dari sisi hasil, saya tidak senang.