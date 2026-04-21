Klasemen Super League Setelah DU vs Persib Imbang: Persijap Menjauh dari Zona Merah

Selasa, 21 April 2026 – 07:10 WIB
Gelandang Persib Thom Haye berduel dengan pemain Dewa United di Banten International Stadium, Senin (20/4) kemarin. Kedua kesebelasan bermain imbang 2 - 2. Foto: Instagram @persib

bali.jpnn.com, DENPASAR - Klasemen Super League 2025-2026 bergerak dinamis setelah dua laga terakhir pekan ke-28 berakhir kemarin (20/4).

Semen Padang melawan Persijap Jepara di Stadion Haji Agus Salim, sementara Dewa United menantang Persib Bandung di Banten International Stadium (BIS).

Di Banten International Stadium, Dewa United dipaksa bermain imbang oleh Persib Bandung dengan skor akhir 2 – 2.

Kegagalan Dewa United mengamankan tiga poin cukup wajar lantaran pada menit ke-63 kehilangan pemain kunci Alex Martins.

Striker berkebangsaan Brasil itu harus keluar lapangan karena menerima kartu kuning kedua alias merah.

Dewa United memimpin dua gol terlebih dahulu pada babak pertama melalui gol yang dicetak Alex Martins menit ke-28 dan Ricky Kambuaya menit ke-61.

Persib Bandung baru bisa membalas dua gol setelah Dewa United kehilangan Alex Martins menit ke-63.

Dua gol Persib dicetak oleh Thom Haye dari titik putih menit ke-77 dan Andrew Jung menit ke-86.

