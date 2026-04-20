Joao Ferrari Produktif Cetak Gol untuk Bali United, Responsnya Berkelas

bali.jpnn.com, GIANYAR - Bek tangguh asal Brasil, Joao Ferrari, tengah diselimuti kebahagiaan.

Bukan hanya soal kontribusi golnya, melainkan keberhasilan Joao Ferrari dan kolega membawa Bali United menumbangkan tim bertabur bintang, Malut United.

Iya, pada laga pekan ke-28 Super League 2025-2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, kemarin (19/4) malam, Bali United menang telak dari Malut United dengan skor akhir 4 – 1.

Joao Ferrari kembali mencetak gol untuk Bali United, selain Teppei Yachida, Thijmen Goppel dan Boris Kopitovic.

Eks bek tengah PSIS Semarang ini menjadi sosok sentral di balik kemenangan krusial tersebut.

Tidak hanya kuat dalam duel udara dan solid dalam bertahan, Joao Ferrari cukup produktif mencetak gol meski statusnya adalah pemain belakang.

"Saya sangat senang bisa mencetak gol, tetapi saya lebih senang karena bisa menang di pertandingan ini," ujar Joao Ferrari dilansir dari laman klub.

Meski namanya tercatat di papan skor, Joao Ferrari menegaskan bahwa kepentingan tim tetap menjadi prioritas utamanya.