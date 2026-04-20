Joao Ferrari Produktif Cetak Gol untuk Bali United, Responsnya Berkelas

Senin, 20 April 2026 – 21:35 WIB
Bek tengah Bali United Joao Ferrari merayakan golnya ke gawang Malut United di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, kemarin (19/4) malam. Joao Ferrari cukup produktif mencetak gol untuk Bali United meski berposisi sebagai bek tengah. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, GIANYAR - Bek tangguh asal Brasil, Joao Ferrari, tengah diselimuti kebahagiaan.

Bukan hanya soal kontribusi golnya, melainkan keberhasilan Joao Ferrari dan kolega membawa Bali United menumbangkan tim bertabur bintang, Malut United.

Iya, pada laga pekan ke-28 Super League 2025-2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, kemarin (19/4) malam, Bali United menang telak dari Malut United dengan skor akhir 4 – 1.

Joao Ferrari kembali mencetak gol untuk Bali United, selain Teppei Yachida, Thijmen Goppel dan Boris Kopitovic.

Eks bek tengah PSIS Semarang ini menjadi sosok sentral di balik kemenangan krusial tersebut.

Tidak hanya kuat dalam duel udara dan solid dalam bertahan, Joao Ferrari cukup produktif mencetak gol meski statusnya adalah pemain belakang.

"Saya sangat senang bisa mencetak gol, tetapi saya lebih senang karena bisa menang di pertandingan ini," ujar Joao Ferrari dilansir dari laman klub.

 Meski namanya tercatat di papan skor, Joao Ferrari menegaskan bahwa kepentingan tim tetap menjadi prioritas utamanya.

Bek tengah Joao Ferrari telah bermain dalam 24 pertandingan Bali United, mencetak empat gol dan dua assist untuk tim.
BERITA TERKAIT

  1. Malut United Kalah Telak saat Bermain Bagus, Hendri Susilo: Kami Diintimidasi - JPNN.com Bali

    Malut United Kalah Telak saat Bermain Bagus, Hendri Susilo: Kami Diintimidasi

  2. Johnny Jansen Puas Balas Dendam Bali United Tuntas, 3.743 Suporter Jadi Saksi - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Puas Balas Dendam Bali United Tuntas, 3.743 Suporter Jadi Saksi

  3. Klasemen Super League Setelah Bali United & Persik Menang: MU & Persita Drop - JPNN.com Bali

    Klasemen Super League Setelah Bali United & Persik Menang: MU & Persita Drop

    4. Berita Bali United Lainnya

