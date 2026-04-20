Dewa United Gagal Bungkam Persib, Kartu Merah Alex Martins Jadi Penyebabnya

BANTEN - Ambisi Dewa United menutup laga terakhir pekan ke-28 Super League 2025-2026 dengan kemenangan gagal total.

Dewa United dipaksa bermain imbang 2 – 2 oleh Persib Bandung saat kedua kesebelasan bentrok di Banten International Stadium (BIS), Senin (20/4) malam.

Kegagalan Dewa United mengamankan tiga poin cukup wajar lantaran pada menit ke-63 kehilangan pemain kunci Alex Martins karena menerima kartu kuning kedua alias merah.

Sebelum diusir wasit, Alex Martins mencetak gol terlebih dahulu untuk Dewa United pada menit ke-25 setelah memanfaatkan assist Alexis Messidoro.

Gol tersebut baru disahkan oleh wasit pada menit ke-28 setelah melihat rekaman pertandingan melalui VAR.

Babak pertama ditutup dengan skor 1 – 0 untuk kemenangan Dewa United atas Persib Bandung.

Pada babak kedua, Dewa United langsung menggebrak.

Dewa United makin di atas angin setelah Ricky Kambuaya mencetak gol kedua menit ke-61.