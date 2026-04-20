JPNN.com

Persijap Jepara Menggila, Gilas Semen Padang 2 – 1, Cek Klasemen!

Senin, 20 April 2026 – 17:51 WIB
Bek tengah Persijap Tiri berduel dengan pemain Semen Padang di Stadion Haji Agus Salim, Senin (20/4) sore. Persijap mengalahkan Semen Padang dengan skor 2 - 0. Foto; Instagram @persijap_jepara

bali.jpnn.com, PADANG - Persijap Jepara melanjutkan tren positif pada laga terakhir pekan ke-28 Super League 2025-2026 di Stadion Haji Agus Salim, Padang, Senin (20/4) sore.

Persijap secara mengejutkan berhasil mengalahkan tuan rumah Semen Padang dengan skor 2 – 0 pada laga berlangsung dengan tensi tinggi sejak menit awal pertandingan.

Dua gol Persijap lahir pada babak pertama melalui Rendi Saepul menit ke-38 dan titik putih yang dicetak Carlos Franca menit ke-45.

Baca Juga:

Kemenangan ini membuat Persijap makin menjauh dari zona degradasi.

Persijap kini berada di peringkat ke-13 klasemen Super League 2025-2026 dengan 28 poin, hasil dari tujuh kali menang, tujuh kali seri dan 14 kali kalah.

Semen Padang terdampar di zona degradasi, peringkat ke-17 dengan 20 poin, hasil dari lima kali menang, lima kali seri dan 18 kali kalah.

Baca Juga:

Kedua kesebelasan memainkan laga dengan intensitas tinggi sejak menit awal pertandingan.

Meski bermain di kandang sendiri, Semen Padang cenderung bermain bertahan dibandingkan tim tamu.

Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Semen Padang Persijap Persijap Jepara Semen Padang vs Persijap Stadion Haji Agus Salim Carlos Franca Rendi Saepul Super League 2025-2026 Klasemen Super League 2025-2026

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Malut United Kalah Telak saat Bermain Bagus, Hendri Susilo: Kami Diintimidasi - JPNN.com Bali

    Malut United Kalah Telak saat Bermain Bagus, Hendri Susilo: Kami Diintimidasi

  2. Johnny Jansen Puas Balas Dendam Bali United Tuntas, 3.743 Suporter Jadi Saksi - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Puas Balas Dendam Bali United Tuntas, 3.743 Suporter Jadi Saksi

  3. Klasemen Super League Setelah Bali United & Persik Menang: MU & Persita Drop - JPNN.com Bali

    Klasemen Super League Setelah Bali United & Persik Menang: MU & Persita Drop

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU