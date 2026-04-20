Persijap Jepara Menggila, Gilas Semen Padang 2 – 1, Cek Klasemen!

bali.jpnn.com, PADANG - Persijap Jepara melanjutkan tren positif pada laga terakhir pekan ke-28 Super League 2025-2026 di Stadion Haji Agus Salim, Padang, Senin (20/4) sore.

Persijap secara mengejutkan berhasil mengalahkan tuan rumah Semen Padang dengan skor 2 – 0 pada laga berlangsung dengan tensi tinggi sejak menit awal pertandingan.

Dua gol Persijap lahir pada babak pertama melalui Rendi Saepul menit ke-38 dan titik putih yang dicetak Carlos Franca menit ke-45.

Kemenangan ini membuat Persijap makin menjauh dari zona degradasi.

Persijap kini berada di peringkat ke-13 klasemen Super League 2025-2026 dengan 28 poin, hasil dari tujuh kali menang, tujuh kali seri dan 14 kali kalah.

Semen Padang terdampar di zona degradasi, peringkat ke-17 dengan 20 poin, hasil dari lima kali menang, lima kali seri dan 18 kali kalah.

Kedua kesebelasan memainkan laga dengan intensitas tinggi sejak menit awal pertandingan.

Meski bermain di kandang sendiri, Semen Padang cenderung bermain bertahan dibandingkan tim tamu.