Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain Dewa United vs Persib: Duel Tim Berkelas

bali.jpnn.com, BANTEN - Laga terakhir pekan ke-28 Super League 2025-2026 bergulir di Banten Internasional Stadium (BIS), Senin (20/4) malam.

Dua tim bertabur bintang, Dewa United dijadwalkan menantang pemuncak klasemen, Persib Bandung pada pukul 19.00 WIB atau 20.00 WITA.

Laga big match ini sangat prestius, bukan saja karena sosok pelatih di kedua tim, tetapi juga komposisi pemain.

Bagi Anda yang tidak bisa menyaksikan jalannya pertandingan di Banten International Stadium tak perlu khawatir.

Berdasar jadwal yang dirilis I.League, pertandingan besar ini disiarkan secara live di Indosiar dan streaming via Vidio.com.

Di Liga Indonesia, kedua kesebelasan telah bertemu tujuh kali, Dewa United hanya menang sekali, sementara Persib meraih kemenangan tiga kali, tiga laga berakhir seri.

Pelatih Dewa United Jan Olde Riekerink menyadari betul besarnya tembok yang harus mereka hadapi saat bertemu Persib Bandung.

Baginya, Maung Bandung bukan sekadar lawan, melainkan standar kekuatan di liga saat ini.