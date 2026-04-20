Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain Semen Padang vs Persijap: Laga Hidup Mati!

bali.jpnn.com, PADANG - Duel panas tim papan bawah terjadi pada pekan ke-28 Super League 2025-2026 di Stadion Haji Agus Salim, Padang, Senin (20/4) sore.

Tuan rumah Semen Padang dijadwalkan menantang Persijap Jepara pada pukul 15.30 WIB atau 16.30 WITA.

Laga ini menjadi penentu nasib kedua kesebelasan di papan klasemen setelah Semen Padang dan Persijap meraih hasil berbeda pada laga sebelumnya.

Kedua kesebelasan telah bertemu lima kali di Liga Indonesia, empat di antaranya dimenangkan tuan rumah Semen Padang, satu kali berakhir seri.

Melihat head to head ini, peluang Semen Padang melanjutkan tren kemenangan sangat terbuka karena bermain di kandang sendiri.

Apalagi pada leg pertama di Stadion Gelora Bumi Kartini, Semen Padang berhasil mengalahkan Persijap dengan skor 2 – 1.

Namun, Semen Padang harus waspada karena Persijap dalam enam laga terakhir Super League 2025-2026 tak pernah kalah dari lawan-lawannya.