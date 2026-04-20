JPNN.com Bali Sport Malut United Kalah Telak saat Bermain Bagus, Hendri Susilo: Kami Diintimidasi

Malut United Kalah Telak saat Bermain Bagus, Hendri Susilo: Kami Diintimidasi

Senin, 20 April 2026 – 07:18 WIB
Malut United Kalah Telak saat Bermain Bagus, Hendri Susilo: Kami Diintimidasi - JPNN.com Bali
Penyerang Malut United Ciro Alves berselebrasi seusai menjebol gawang Bali United di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (19/4) malam. Bali United mengalahkan Malut United dengan skor 4 - 1. Foto; Instagram @malutunitedfc

bali.jpnn.com, GIANYAR - Pelatih Hendri Susilo tak bisa menyembunyikan kekecewaannya melihat Malut United dibantai 1 – 4 oleh tuan rumah Bali United pada laga pekan ke-28 Super League 2025-2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (19/4) malam.

Pasalnya, meski kalah telak, para pemainnya bermain dengan level tinggi dan berkelas.

“Kami memainkan laga yang sangat berkelas dan bagus,” ujar Hendri Susilo seusai pertandingan kemarin malam.

Namun, bermain dengan taktik tinggi ternyata tidak cukup.

Malut United tetap menelan kekalahan dengan skor telak meski mencetak gol terlebih dahulu melalui Ciro Alves menit ke-32.

Pemain asing Bali United memberondong gawang Angga Saputra dengan empat gol beruntun.

Gol pertama Bali United dicetak Teppei Yachida dari titik putih menit ke-40, Joao Ferrari menit ke-63, Boris Kopitovic menit ke-67 dan Thijmen Goppel menit ke-77.

Yang mengejutkan, bukan semata kecewa dengan hasil akhir pertandingan, Hendri Susilo menuding kekalahan yang dialami anak asuhnya karena ada intimidasi.

Pelatih Hendri Susilo tak bisa menyembunyikan kekecewaannya melihat Malut United dibantai 1 – 4 oleh tuan rumah Bali United di Stadion Kapten Dipta, Gianyar
  1. Malut United Kalah Telak saat Bermain Bagus, Hendri Susilo: Kami Diintimidasi - JPNN.com Bali
    Malut United Kalah Telak saat Bermain Bagus, Hendri Susilo: Kami Diintimidasi
