Johnny Jansen Puas Balas Dendam Bali United Tuntas, 3.743 Suporter Jadi Saksi

Senin, 20 April 2026 – 06:51 WIB
Gelandang Bali United Teppei Yachida mengontrol bola ditempel pemain Malut United di depan 3.743 suporter di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, MInggu (19/4) malam. Bali United mengalahkan Malut United dengan skor 4 - 1. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, GIANYAR - 3.743 suporter menjadi saksi kemenangan telak Bali United saat menjamu Malut United di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (19/4) malam.

Bali United secara meyakinkan mengalahkan Malut United pada laga pekan ke-28 Super League 2025-2026 dengan skor telak 4 – 1.

“Saya sangat senang (bisa menang) karena kami melawan tim yang memiliki kualitas.

Para pemain bisa menampilkan permainan terbaik di depan suporter yang hadir di lapangan,” ujar Johnny Jansen dilansir dari laman klub.

Empat pemain asing Bali United menjadi aktor pembeda pada laga kontra Malut United kemarin.

Mereka mencetak gol kemenangan skuad Serdadu Tridatu.

Gol pertama Bali United dicetak Teppei Yachida dari titik putih menit ke-40, Joao Ferrari menit ke-63, Boris Kopitovic menit ke-67 dan Thijmen Goppel menit ke-77.

Gol balasan Malut United dicetak Ciro Alves menit ke-32.

