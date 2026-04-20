Klasemen Super League Setelah Bali United & Persik Menang: MU & Persita Drop

Senin, 20 April 2026 – 06:20 WIB
Penyerang sayap Bali United Thijmen Goppel mengecoh kiper Malut United Angga Saputra dan menjebol gawangnya di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, kemarin malam. Bali United mengalahkan Malut United dengan skor 4 - 1. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, DENPASAR - Klasemen Super League 2025-2026 bergerak dinamis setelah dua laga pekan ke-28 bergulir di dua tempat berbeda kemarin (19/4).

Persik menantang Persita Tangerang di Stadion Brawijaya, Kediri, sementara Bali United melawan Malut United (MU) di Stadion Kapten Dipta, Gianyar.

Pada laga terakhir kemarin di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, tuan rumah Bali United mengalahkan Malut United (MU) dengan skor meyakinkan 4 – 1.

Menariknya, semua gol dicetak pemain asing.

Gol pertama Bali United dicetak Teppei Yachida dari titik putih menit ke-40, Joao Ferrari menit ke-63, Boris Kopitovic menit ke-67 dan Thijmen Goppel menit ke-77.

Gol balasan Malut United dicetak Ciro Alves menit ke-32.

Kemenangan ini memanaskan persaingan di papan tengah klasemen Super League 2025-2026.

Bali United yang sempat tersungkur di posisi 11 kini kembali merangkak naik ke peringkat kesembilan dengan 39 poin, hasil dari 10 kali menang, sembilan kali seri dan sembilan kali kalah.

TAGS   Klasemen Super League 2025-2026 Super League 2025-2026 bali united Malut United persik persita Semen Padang Persijap Dewa United Persib

