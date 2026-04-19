Marcos Reina Puas Persik Clean Sheet, Puji Disiplin Pemain saat Bungkam Persita

Minggu, 19 April 2026 – 21:37 WIB
Pemain Persik dan Persita duel di Stadion Brawijaya, Kediri, MInggu (19/4) sore. Persik mengalahkan Persita dengan skor 1 - 0. Foto: Persik Kediri

bali.jpnn.com, KEDIRI - Misi Persik Kediri bangkit pada laga pekan ke-28 Super League 2025-2026 akhirnya terwujud.

Menantang Persita Tangerang di Stadion Brawijaya, Kediri, Minggu (19/4) sore, Persik berhasil meraih kemenangan tipis 0 – 1.

Gol tunggal Persik Kediri dicetak gelandang serang Jon Toral pada menit ke-21.

Kemenangan ini sangat berarti bagi Persik mengingat pada laga sebelumnya skuad Macan Putih tumbang dari Madura United.

Pelatih Persik Kediri Marcos Reina Torres mengaku puas dengan performa anak asuhnya saat menggilas Persita.

Menurut Marcos Reina, kemenangan ini layak diperoleh skuad Macan Putih setelah timnya tampil baik dalam beberapa pertandingan terakhir.

“Clean sheet tentu hal yang bagus, tetapi hari ini yang paling penting bagi saya adalah kemenangan,” ujar Marcos Reina dilansir dari laman klub.

“Kami benar-benar membutuhkan tiga poin.

Marcos Reina persik Persik Kediri persita clean sheet persita tangerang Persik vs Persita Super League 2025-2026 Persik Kediri vs Persita Tangerang Stadion Brawijaya

