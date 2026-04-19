Empat Pemain Asing Bali United Mengamuk, Gilas Malut United 4 – 1,

bali.jpnn.com, GIANYAR - Bali United akhirnya berhasil keluar dari tekanan saat menjamu Malut United pada laga pekan ke-28 Super League 2025-2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (19/4) malam.

Diprediksi kesulitan melawan tim penghuni posisi lima besar klasemen, Bali United justru berhasil menggilas Malut United dengan skor telak 4 – 1.

Yang menarik, empat gol Bali United semuanya lahir dari para pemain asingnya.

Gol pertama Bali United dicetak Teppei Yachida dari titik putih menit ke-40, Joao Ferrari menit ke-63, Boris Kopitovic menit ke-67 dan Thijmen Goppel menit ke-77.

Gol balasan Malut United dicetak Ciro Alves menit ke-32.

Bali United memulai laga dengan agresif demi meraih tiga poin dari tim lawan.

Namun, keasyikan menyerang membuka lini pertahanan terbuka.

Bek tengah Bagas Adi Nugroho bahkan diganjar kartu kuning wasit gegara melakukan pelanggaran keras kepada pemain lawan menit ke-30.