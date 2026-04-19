JPNN.com

Empat Pemain Asing Bali United Mengamuk, Gilas Malut United 4 – 1,

Minggu, 19 April 2026 – 21:17 WIB
Gelandang Bali United Teppei Yachida berselebrasi seusai mencetak gol ke gawang Malut United di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (19/4) malam. Bali United mengalahkan Malut United dengan skor 4 - 1. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, GIANYAR - Bali United akhirnya berhasil keluar dari tekanan saat menjamu Malut United pada laga pekan ke-28 Super League 2025-2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (19/4) malam.

Diprediksi kesulitan melawan tim penghuni posisi lima besar klasemen, Bali United justru berhasil menggilas Malut United dengan skor telak 4 – 1.

Yang menarik, empat gol Bali United semuanya lahir dari para pemain asingnya.

Baca Juga:

Gol pertama Bali United dicetak Teppei Yachida dari titik putih menit ke-40, Joao Ferrari menit ke-63, Boris Kopitovic menit ke-67 dan Thijmen Goppel menit ke-77.

Gol balasan Malut United dicetak Ciro Alves menit ke-32.

Bali United memulai laga dengan agresif demi meraih tiga poin dari tim lawan.

Baca Juga:

Namun, keasyikan menyerang membuka lini pertahanan terbuka.

Bek tengah Bagas Adi Nugroho bahkan diganjar kartu kuning wasit gegara melakukan pelanggaran keras kepada pemain lawan menit ke-30.

Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

bali united pemain asing Malut United Teppei Yachida Joao Ferrari Boris Kopitovic Thijmen Goppel Bali United vs Malut United Super League 2025-2026 Hendri Susilo

BERITA TERKAIT

  2. Live Streaming & Susunan Pemain Bali United vs MU: Duel Pelatih Asing dan Lokal - JPNN.com Bali

    Live Streaming & Susunan Pemain Bali United vs MU: Duel Pelatih Asing dan Lokal

  3. Jo Jansen Otak-atik Starting XI Bali United Kontra Malut United, Yakin Menang? - JPNN.com Bali

    Jo Jansen Otak-atik Starting XI Bali United Kontra Malut United, Yakin Menang?

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU