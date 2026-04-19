Live Streaming & Susunan Pemain Bali United vs MU: Duel Pelatih Asing dan Lokal

bali.jpnn.com, GIANYAR - Duel big match terjadi pada pekan ke-28 Super League 2025-2026, Minggu (19/4) malam di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Bali.

Tuan rumah Bali United dijadwalkan menantang tim tamu Malut United (MU) pada pukul 19.00 WIB atau 20.00 WITA.

Pertandingan ini menjadi penentu nasib kedua kesebelasan di papan klasemen Super League 2025-2026 setelah meraih hasil minor pada laga sebelumnya.

Bali United kalah dari Persib Bandung, sementara Malut United keok dari Dewa United.

Laga ini sekaligus melanjutkan duel antara pelatih asing versus lokal, Bali United bersama Johnny Jansen, sementara Hendri Susilo bersama Malut United.

Bagi Anda yang tidak bisa menyaksikan laga ini di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, tak perlu khawatir lantaran pertandingan ini bisa disaksikan secara live di Indosiar dan Vidio.com.

“Mereka tim yang bagus. Harapan saya, para pemain memiliki semangat juang seperti melawan Persib Bandung pekan lalu untuk meraih kemenangan,” ujar Johnny Jansen.

Sayang Bali United dalam kondisi krisis pemain lantaran sebagian masih dalam tahap pemulihan cedera, seperti Brandon Wilson, Reyner Barusu, Jordy Bruijn dan Mirza Mustafic.