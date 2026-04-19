Persik Bungkam Persita 1 – 0, Jon Toral Jadi Pahlawan Kemenangan

bali.jpnn.com, KEDIRI - Misi Persik Kediri bangkit pada laga pekan ke-28 Super League 2025-2026 akhirnya terwujud.

Menantang Persita Tangerang di Stadion Brawijaya, Kediri, Minggu (19/4) sore, Persik berhasil meraih kemenangan tipis 0 – 1.

Gol tunggal Persik Kediri dicetak gelandang serang Jon Toral pada menit ke-21.

Kemenangan ini sangat berarti bagi Persik mengingat pada laga sebelumnya skuad Macan Putih tumbang dari Madura United.

Kedua kesebelasan memulai pertandingan dengan intensitas tinggi sejak menit awal laga.

Beberapa peluang lahir dari pemain Persik, tetapi gagal menjadi gol.

Peluang yang sama lahir dari pemain Persita Tangerang, tetapi nihil hasil.

Namun, kerja keras pemain Persik akhirnya membuahkan hasil ketika menit pertandingan memasuki menit ke-20.