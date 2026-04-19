Biang Kerok Kekalahan PSM Terungkap, Ahmad Amiruddin Ungkap Kondisi Dusan

PAREPARE - Drama menyakitkan tersaji di Stadion BJ Habibie, Parepare.

PSM Makassar yang sempat berada di atas angin terpaksa gigit jari setelah dipermalukan Borneo FC 1-2 dalam lanjutan pekan ke-28 Super League 2025-2026, Sabtu (18/4) malam.

Padahal, Muhammad Arfan sempat membakar semangat suporter lewat gol cepat di menit ke-16.

Namun, tim tamu Borneo FC justru bangkit menghancurkan pesta tuan rumah lewat gol Juan Villa (31’) dan aksi mematikan Koldo Obieta di menit ke-78.

Asisten pelatih PSM Makassar Ahmad Amiruddin, mengungkapkan bahwa badai cedera menjadi biang kerok keroposnya lini belakang setelah Dusan Lagator ditarik keluar lapangan.

“Memang hasil akhir tidak sesuai dengan harapan, kami kalah di kandang.

Saya bukan beralasan, tetapi bisa dilihat bagaimana perubahan (permainan) terjadi setelah Dusan (Lagator) keluar,” ujar Ahmad Amiruddin seusai laga kemarin.

Pemain yang diharapkan bisa membantu tim, justru masih sakit dan tidak bisa mendampingi tim, seperti Neto, Victor Dethan dan Mufli Hidayat.