Jo Jansen Otak-atik Starting XI Bali United Kontra Malut United, Yakin Menang?

bali.jpnn.com, GIANYAR - Bali United mengusung misi bangkit pada laga pekan ke-28 Super League 2025-2026 kontra Malut United di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (19/4) malam.

Laga ini bukan sekadar perebutan tiga poin, melainkan ajang pembuktian setelah kedua tim bermain imbang 3-3 dalam drama enam gol di Stadion Kie Raha, Ternate pada putaran pertama, 15 Agustus 2025 lalu.

Oleh karena itu, sepekan terakhir, pelatih Johnny Jansen memutar otak untuk mencari formasi pengisi Starting XI Bali United kontra Malut United.

Salah satunya dengan menganalisis permainan Malut United sebelum menentukan 11 pemain yang bermain di lapangan.

"Saya sudah melakukan analisis permainan mereka dan melihat kekurangan individu dari setiap pemain,” ujar Johnny Jansen.

Sayangnya sebelum pemain inti diragukan tampil karena bermasalah dengan kebugaran.

Sebut saja gelandang bertahan Brandon Wilson, pemain sayap Reyner Barusu dan dua gelandang serang Jordy Bruijn dan Mirza Mustafic.

Beruntung ada pemain lain yang siap menggantikan posisi mereka.