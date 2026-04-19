Malut United Terancam Performa Teppei Yachida, Hendri Susilo Buka Suara

bali.jpnn.com, GIANYAR - Pekan ke-28 Super League 2025/2026 menyuguhkan duel panas antara Bali United dan Malut United di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (19/4) malam.

Namun, ada satu nama yang paling sering disebut dalam ruang ganti Malut United pekan ini, gelandang serang Bali United Teppei Yachida.

Iya, winger asal Jepang itu menjadi sosok kunci dalam permainan Bali United sejak bergabung di putaran kedua.

Dengan catatan empat gol dan dua assist dari sepuluh pertandingan, Teppei Yachida bukan hanya kreator, tetapi juga eksekutor mematikan.

Puncak penampilan pesepak bola dengan market value Rp 10,43 miliar terlihat saat Bali United menang telak 6-1 atas PSBS Biak.

Dalam laga tersebut, pesepak bola 24 tahun ini mencetak gol pembuka dan menyumbang assist untuk tim.

Kemampuannya membaca ruang, bergerak tanpa bola, dan akurasi penyelesaian membuatnya menjadi ancaman nyata yang harus diantisipasi.

“Kami telah merancang beberapa game plan untuk pertandingan ini.