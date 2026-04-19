Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain Persik vs Persita: Duel Pelatih Spanyol

bali.jpnn.com, KEDIRI - Duel big match terjadi pada pekan ke-26 Super League 2025-2026, Minggu (19/4) sore di Stadion Brawijaya, Kediri.

Tuan rumah Persik Kediri dijadwalkan menantang tim tamu Persita Tangerang pada pukul 15.30 WIB atau 16.3O WITA.

Pertandingan ini menjadi penentu nasib kedua kesebelasan di papan klasemen Super League 2025-2026 setelah meraih hasil minor pada laga sebelumnya.

Persik Kediri keok dari Madura United, sementara Persita kalah dari Arema FC.

Yang menarik, kedua tim sama-sama dilatih juru taktik dari Spanyol, Marcos Reina bersama Persik Kediri, sementara Carlos Pena dengan Persita.

Bagi Anda yang tidak bisa datang ke Stadion Brawijaya, Kediri, tak perlu khawatir.

Anda bisa menyaksikan laga secara live di Indosiar dan Vidio.

Persik Kediri saat ini menempati peringkat ke-12 dengan 30 poin, hasil dari delapan kali menang, enam kali seri dan 13 kali kaalh.