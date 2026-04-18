Persija Jakarta Gilas PSBS Biak 1 – 0, Tekanan ke Persib Kian Menguat

bali.jpnn.com, SLEMAN - Ambisi pelatih Mauricio Souza membawa Persija meraih kemenangan melawan tuan rumah PSBS Biak akhirnya terbukti.

Pada laga pekan ke-28 Super League 2025-2026 di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Sabtu (18/4) malam, Persija Jakarta berhasil mengalahkan tuan rumah PSBS Biak dengan skor 1 – 0.

Gol tunggal Persija Jakarta dicetak penyerang asing berkebangsaan Brasil Maxwell Souza menit ketujuh.

Kedua kesebelasan memulai pertandingan dengan tempo sedang.

Kedua tim terlihat mencoba meraba kekuatan masing-masing.

Namun, proses adaptasi Persija terbukti lebih efektif.

Melalui serangan cepat, Persija berhasil mencetak gol pada menit ketujuh melalui Maxwell Souza.

Tendangan top skor Persija ini gagal diantisipasi kiper PSBS Dimas Galih Pratama dan menjadi gol.