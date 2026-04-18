PSM Tersungkur di Kandang, Teror Borneo FC ke Persib Berlanjut, Panas
bali.jpnn.com, PARE-PARE - PSM Makassar gagal melanjutkan tren positif di kompetisi Super League 2025-2026.
Setelah pekan lalu berhasil mengalahkan PSIM Yogyakarta, PSM Makassar secara mengejutkan takluk dari tim tamu, Borneo FC pada laga pekan ke-28 di Stadion BJ Habibie, Pare-pare, Sabtu (18/4) malam.
PSM Makassar tersungkur setelah dibungkam Borneo FC dengan skor akhir 1 – 2.
Pasukan Ramang kian merana lantaran kehilangan pemain bertahan Syahrul Lasinari pada menit ke-85 karena menerima kartu kuning kedua alias merah.
PSM Makassar sebenarnya berada di atas angin lantaran berhasil mencetak gol terlebih dahulu pada menit ke-16 melalui gelandang Muhammad Arfan.
Namun, Borneo FC berhasil menyamakan kedudukan pada babak pertama melalui striker Juan Villa menit ke-31.
Borneo FC kian berada di atas angin setelah pada menit ke-78, striker lainnya, Koldo Obieta mencetak gol kedua Borneo FC.
Upaya tuan rumah PSM Makassar menyamakan kedudukan dan mencuri poin di kandang sendiri terasa berat gegara kartu merah Syahrul Lasinari.
