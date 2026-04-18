Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain PSBS Biak vs Persija: Degradasi atau Juara?

bali.jpnn.com, SLEMAN - Laga panas berlangsung pada pekan ke-28 Super League 2025-2026 di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Sabtu (18/4) malam.

Tuan rumah PSBS Biak menantang peringkat ketiga klasemen Super League, Persija Jakarta pada pukul 19.00 WIB atau 20.00 WITA.

Pertandingan ini menjadi penentu nasib kedua kesebelasan di papan klasemen Super League 2025-2026.

Bagi Anda yang tidak bisa menyaksikan pertandingan di Stadion Maguwoharjo, Sleman tak perlu khawatir lantaran laga ini bisa disaksikan melalui streaming di Vidio.com.

PSBS Biak yang terdampar di dasar klasemen membutuhkan kemenangan agar tidak terdegradasi ke Liga 2 musim depan.

Persija di lain sisi membutuhkan kemenangan untuk memberi tekanan kepada Borneo FC dan Persib di jalur perebutan gelar juara Super League 2025-2026.

Kedua kesebelasan telah bertemu tiga kali di Liga 1, dengan hasil sama-sama meraih satu kemenangan dan sekali seri.

Pelatih PSBS Biak Marian Mihail memastikan skuad Badai Pasifik tak gentar menghadapi tim ibu kota, Persija Jakarta.