Brace Gabriel Silva Bantu Arema FC Bungkam Persis Solo, Cek Klasemen!

bali.jpnn.com, MALANG - Arema FC kembali meraih kemenangan penting di ajang Super League 2025-2026.

Setelah pekan lalu mengalahkan tuan rumah Persita pekan lalu, Arema FC berhasil membungkam Persis Solo pada laga pekan ke-28 di Stadion Kanjuruhan, Malang, Sabtu (18/4) sore dengan skor 2 – 0.

Dua gol kemenangan Arema FC dicetak penyerang sayap berkebangsaan Brasil Gabriel Silva pada menit ke-16 dan 53.

Berkat kemenangan ini, Arema FC merangkak ke peringkat kesembilan dengan 38 poin, hasil dari 10 kali menang, delapan kali seri dan 10 kali kalah.

Persis Solo yang berharap bisa mentas dari zona degradasi, gagal memperbaiki posisinya di papan klasemen.

Persis tertahan di peringkat ke-16 dengan 24 poin, hasil dari lima kali menang, sembilan kali seri dan 14 kali kalah.

Arema FC menurunkan skuad terbaik pada laga ini. Singo Edan pun langsung mengebrak dan menciptakan sejumlah peluang.

Laga baru berjalan 16 menit, penyerang sayap Gabriel Silva berhasil menjebol gawang Muhammad Riyandi.