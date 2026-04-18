Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain PSM vs Borneo FC: Duel Pelatih Lokal & Asing

PAREPARE - Laga panas berlangsung pada pekan ke-28 Super League 2025-2026 di Stadion BJ Habibie, Pare-pare, Sabtu (18/4) malam.

Tuan rumah PSM Makassar menantang runner up klasemen Super League, Borneo FC pada pukul 19.00 WIB atau 20.00 WITA.

Pertandingan ini menjadi penentu nasib kedua kesebelasan di papan klasemen Super League 2025-2026.

PSM Makassar yang pekan lalu menang atas tuan rumah PSIM Yogyakarta membutuhkan kemenangan untuk memanaskan papan tengah, pun dengan Borneo FC.

Skuad Pesut Etam membutuhkan kemenangan untuk memberi tekanan kepada Persib di jalur juara Super League musim ini.

Kedua kesebelasan telah bertemu 15 kali di ajang Liga 1, PSM Makassar menang empat kali, Borneo meraih kemangan enam kali, lima laga berakhir imbang.

Melihat head to head kedua kesebelasan, pertandingan malam ini diprediksi berjalan menarik dan sengit.

Bagi Anda yang tidak bisa menyaksikan laga di Stadion BJ Habibie, tak perlu khawatir lantaran pertandingan ini bisa disaksikan melalui streaming di kanal Vidio.com.