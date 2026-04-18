Bali United vs Malut United: Adu Kuat Tim Terluka, Johnny Jansen Blak-blakan

bali.jpnn.com, GIANYAR - Bali United mengusung misi bangkit pada laga pekan ke-28 Super League 2025-2026 kontra Malut United di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (19/4) malam.

Laga ini bukan sekadar perebutan tiga poin, melainkan ajang pembuktian setelah kedua tim bermain imbang 3-3 dalam drama enam gol di Stadion Kie Raha,

Ternate pada putaran pertama, 15 Agustus 2025 lalu.

Datang dengan luka seusai dibekuk Persib Bandung 3-2 pekan lalu, Bali United mengusung misi bangkit di hadapan pendukung sendiri.

Laga ini menjadi spesial karena bakal disaksikan suporter Bali United setelah dua pertandingan kandang digelar tanpa penonton.

Kondisi serupa dialami tim tamu, Malut United juga tengah terluka setelah dipermalukan Dewa United Banten di kandang sendiri.

Dalam kondisi sama-sama terluka, pelatih Bali United Johnny Jansen tetap mewaspadai kekuatan lawan.

Selain menang posisi di papan klasemen, Malut United adalah tim bagus di Super League 2025-2026.

“Mereka tim yang bagus.