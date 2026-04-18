Paul Munster Kecewa Meski Bhayangkara FC Gilas PSIM, ternyata Karena Ini

bali.jpnn.com, LAMPUNG - Bhayangkara FC (BFC) kembali ke jalur kemenangan pada laga pembuka pekan ke-28 Super League 2025-2026.

Menantang PSIM Yogyakarta di Stadion PKOR Pemuda, Lampung, Jumat (17/4) sore, BFC berhasil menang tipis 1 – 2.

The Guardian berhasil melakukan comeback setelah tertinggal gol pemain PSIM Yogyakarta, Shavio Sheva menit kesembilan.

Dua gol balasan Bhayangkara FC lahir pada babak kedua melalui Nehar Sadiki menit ke-49 dan Moussa Sidibe menit ke-56.

Kemenangan ini menjadi obat pelipur lara setelah pada laga sebelumnya Bhayangkara FC kalah dari tuan rumah Persijap dengan skor identic 1 – 2.

Meski BFC menang, pelatih Paul Munster mengaku tidak puas gegara The Guardian kecolongan gol cepat lawan.

Pelatih berkebangsaan Irlandia Utara ini bahkan langsung memberikan peringatan keras kepada skuadnya untuk segera berbenah.

Ia menyoroti kelemahan lini pertahanan yang kerap lengah dan kemasukan gol di menit-menit awal pertandingan.