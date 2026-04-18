Klasemen Super League Setelah MU & BFC Menang: Persebaya & PSIM Tersungkur

bali.jpnn.com, DENPASAR - Klasemen Super League 2025-2026 bergerak dinamis setelah dua laga bergulir di dua stadion berbeda kemarin (18/4).

Bhayangkara FC (BFC) menantang PSIM Yogyakarta di Stadion PKOR Pemuda, sementara Persebaya melawan Madura United di Stadion Gelora Bung Tomo.

Pada laga terakhir di Stadion Gelora Bung Tomo, Madura United (MU) berhasil mengalahkan tuan rumah Persebaya dengan skor 2 – 1.

Madura United unggul cepat melalui gol cepat yang dicetak sang kapten, Lulinha menit ke-12 dan Riquelma Sousa menit ke-64.

Persebaya hanya mampu membalas satu gol yang dicetak Riyan Ardiansyah menit ke-82.

Ini menjadi kekalahan kedua secara beruntun bagi Persebaya di kompetisi Super League 2025-2026.

Pada laga sebelumnya, Persebaya takluk dari Persija dengan tiga gol tanpa balas.

Kemenangan ini mengatrol peringkat Madura United di papan klasemen Super League 2025-2026.