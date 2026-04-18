JPNN.com

Persebaya Hancur Lebur di GBT, Bernardo Tavares: Sepak Bola Kadang Tidak Adil

Sabtu, 18 April 2026 – 05:38 WIB
Pelatih Persebaya Bernardo Tavares terpaku saat The Green Force takluk dari Madura United di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jumat (17/4) malam. Foto: Instagram @officialpersebaya

bali.jpnn.com, SURABAYA - Nasib kurang beruntung dialami Persebaya saat menjamu Madura United pada derbi Jawa Timur di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Jumat (17/4) malam.

Alih-alih mengamankan poin, Skuad Bajol Ijo justru takluk 1-2 dari Laskar Sape Kerrab.

Madura United unggul cepat melalui gol cepat yang dicetak sang kapten, Lulinha menit ke-12 dan Riquelma Sousa menit ke-64.

Baca Juga:

Persebaya hanya mampu membalas satu gol yang dicetak Riyan Ardiansyah menit ke-82.

Ini menjadi kekalahan kedua secara beruntun bagi skuad Persebaya di kompetisi Super League 2025-2026.

Pelatih Persebaya Bernardo Tavares menegaskan hasil akhir pertandingan tidak mencerminkan jalannya laga.

Baca Juga:

Menurut Bernardo Tavares, Persebaya memiliki lebih banyak peluang dibandingkan Madura United, tetapi lawan bermain lebih efektif memanfaatkan peluang menjadi gol.

“Terkadang sepak bola seperti itu (tidak adil), mereka punya dua tembakan dan mencetak dua gol,” ujar Bernardo Tavares dilansir dari Antara.

Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Persebaya Persebaya Surabaya madura united Stadio GBT Stadion Gelora Bung Tomo Bernardo Tavares Persebaya vs Madura United Super League 2025-2026

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU