Anomali Bhayangkara FC saat Gilas PSIM, Taktik Paul Munster Teruji, Keren

Jumat, 17 April 2026 – 18:38 WIB
Pemain Bhayangkara FC berduel dengan pemain PSIM Yogyakarta di Stadion PKOR Pemuda, Lampung, Jumat (17/4) sore. BFC mengalahkan PSIM dengan skor 2 - 1. Foto: Instagram @psimjogja_official

bali.jpnn.com, LAMPUNG - Bhayangkara FC (BFC) kembali ke jalur kemenangan pada laga pembuka pekan ke-28 Super League 2025-2026.

Menantang PSIM Yogyakarta di Stadion PKOR Pemuda, Lampung, Jumat (17/4) sore, BFC berhasil menang tipis 1 – 2.

Bhayangkara FC berhasil melakukan comeback setelah tertinggal gol cepat pemain PSIM Yogyakarta, Shavio Sheva pada menit kesembilan.

Dua gol balasan Bhayangkara FC lahir pada babak kedua melalui Nehar Sadiki menit ke-49 dan Moussa Sidibe menit ke-56.

Kemenangan yang diraih Bhayangkara FC tidak lepas dari taktik brilian sang pelatih Paul Munster.

Mengawali laga dengan skema 4 – 3 – 3, pelatih berkebangsaan Irlandia Utara itu mengubah formasi permainan menjadi 4 – 2 – 3 – 1 pada babak kedua.

Perubahan taktik dengan cara menarik banyak pemain lini tengah dan depan ini terbukti efektif dengan dua gol yang dicetak Nehar Sadiki dan Moussa Sidibe.

Yang menarik, perubahan taktik ini justru berpengaruh dengan statistik Bhayangkara FC.

TAGS   Bhayangkara FC PSIM PSIM Yogyakarta Paul Munster Bhayangkara FC vs PSIM Yogyakarta Super League 2025-2026 Stadion PKOR Pemuda Statistik Bhayangkara FC vs PSIM Yogyakarta

