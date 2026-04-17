Comeback Sempurna BFC, Gol Nehar Sadiki & Moussa Sidibe Bungkam PSIM 2 – 1

bali.jpnn.com, LAMPUNG - Bhayangkara FC (BFC) kembali ke jalur kemenangan pada laga pembuka pekan ke-28 Super League 2025-2026.

Menantang PSIM Yogyakarta di Stadion PKOR Pemuda, Lampung, Jumat (17/4) sore, BFC berhasil menang tipis 1 – 2.

The Guardian berhasil melakukan comeback setelah tertinggal gol pemain PSIM Yogyakarta, Shavio Sheva menit kesembilan.

Dua gol balasan Bhayangkara FC lahir pada babak kedua melalui Nehar Sadiki menit ke-49 dan Moussa Sidibe menit ke-56.

Kemenangan ini menjadi obat pelipur lara setelah pada laga sebelumnya Bhayangkara FC kalah dari tuan rumah Persijap dengan skor identic 1 – 2.

Kedua kesebelasan bermain dengan intensitas tinggi sejak menit awal laga.

Bhayangkara FC yang dibayangi kekalahan pada laga sebelumnya, berupaya mengendalikan permainan dengan umpan pendek cepat.

Namun, skuad Laskar Mataram tak bisa didikte begitu saja. Meski bermain di kandang lawan, Ze Valente dan kolega berani melakukan penetrasi ke lini pertahanan tuan rumah.