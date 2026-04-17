Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain Persebaya vs MU: Tuan Rumah Lebih Unggul

bali.jpnn.com, SURABAYA - Derbi Jawa Timur (Jatim) terjadi pada pembuka pekan ke-28 Super League 2025-2026 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Jumat (17/4) malam.

Tuan rumah Persebaya menantang Madura United (MU) pada pukul pukul 19.00 WITA atau 20.O0 WIB.

Pertandingan ini menjadi penentu nasib kedua kesebelasan di papan klasemen Super League 2025-2026.

Persebaya membutuhkan kemenangan untuk menapak papan atas klasemen Super League 2025-2026.

Pun dengan Madura United yang membutuhkan kemenangan untuk menjauh dari zona degradasi.

Bagi Anda yang tidak bisa datang ke Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, tak perlu khawatir.

Anda bisa menyaksikan laga secara live di Indosiar dan Vidio.

Pelatih Persebaya Bernardo Tavares menuntut Risto Mitrovski dan kolega tampil lebih tajam dan disiplin demi menebus hasil minor pada laga sebelumnya.