BFC vs PSIM: Banyak Pilar Penting Lawan Absen, Paul Munster Bidik Poin Penuh

bali.jpnn.com, LAMPUNG - Bhayangkara FC (BFC) mencoba bangkit menjelang menjamu PSIM Yogyakarta dalam laga pembuka pekan ke-28 Super League 2025-2026 di Stadion PKOR Pemuda, Lampung, Jumat (17/4) sore.

Setelah keok dari Persijap Jepara pekan lalu, skuad berjuluk The Guardian bakal tampil habis-habisan untuk meraih kemenangan demi bisa bertahan di papan atas klasemen Super League.

Pelatih Bhayangkara FC Paul Munster menuntut respons cepat dari para pemainnya pada laga penting.

Iya, Paul Munster melakukan evaluasi besar-besaran menyusul catatan buruk dalam dua laga terakhir.

Saat ditekuk Persijap Jepara 1-2 pada pekan ke-27, gawang The Guardian of Saburai sudah jebol ketika laga baru dimulai.

Hal serupa terjadi pada pekan ke-26; meski akhirnya menang 3-2 atas Persija Jakarta, Bhayangkara FC sempat terseok akibat tertinggal lebih dulu di awal laga.

"Saya sudah berdiskusi intensif dengan para pemain mengenai masalah ini.

Saya mengharapkan aksi nyata dan konsentrasi penuh dari mereka untuk laga besok," ujar Paul Munster di lain dari laman I.League.