Derbi Jatim Memanas! Persebaya Siap Tebus Harga Diri Kontra Madura United

bali.jpnn.com, SURABAYA - Derbi Jawa Timur (Jatim) menjadi laga pembuka pekan ke-28 Super League 2025-2026, Jumat (17/4).

Dua tim Jawa Timur, Persebaya dan Madura United bakal bentrok di Stadion Gelora Bung Tomo (Surabaya) pukul 19.00 WIB.

Setelah terhempas di Jakarta dengan kekalahan telak dari Persija, laga Jumat malam ini bukan pertandingan biasa bagi Persebaya, tetapi ajang pembuktian harga diri.

Pelatih Persebaya Bernardo Tavares menuntut anak asuhnya tampil lebih tajam dan disiplin demi menebus hasil minor tersebut.

Meski sejarah mencatat dominasi Bajol Ijo atas Madura United, Bernardo Tavares tetap membumi.

Ia mengingatkan Rachmat Irianto dan kolega bahwa statistik hanyalah deretan angka jika tidak dibarengi performa apik.

"Kami harus menunjukkan kualitas yang lebih baik dari laga terakhir.

Masa lalu tidak akan membantu kami,” ujar Bernardo Tavares dilansir dari laman klub.