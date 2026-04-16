Adaptasi Sempurna Teppei Yachida di Bali United, Statistik Mentereng, ternyata

bali.jpnn.com, GIANYAR - Gelandang serang asal Jepang Teppei Yachida membuktikan diri bukan sekadar rekrutan pelengkap bagi Bali United.

Meski baru mencatatkan 10 penampilan sejak mendarat di putaran kedua musim ini, eks penggawa RB Omiya Ardija ini langsung menjelma menjadi motor serangan mematikan bagi Serdadu Tridatu.

Catatannya tak main-main.

Mantan pemain Timnas U23 Jepang ini berkontribusi dalam enam gol, dengan perincian, empat gol dan dua assist hanya dalam 734 menit bermain.

Teppei Yachida mengaku kunci adaptasi kilatnya adalah dukungan penuh dari jajaran pelatih dan rekan setim.

"Tim pelatih dan pemain sangat memahami karakteristik permainan saya.

Masih ada yang harus diperbaiki.

Sejauh ini saya senang bisa memberikan kontribusi nyata bagi tim," ujar Teppei Yachida dilansir dari laman klub.