JPNN.com Bali Sport H2H Bali United vs Malut United: Hendri Susilo Tolak Menyerah

H2H Bali United vs Malut United: Hendri Susilo Tolak Menyerah

Kamis, 16 April 2026 – 19:25 WIB
H2H Bali United vs Malut United: Hendri Susilo Tolak Menyerah - JPNN.com Bali
Ilustrasi bola. Pelatih Malut United Hendri Susilo memastikan anak asuhnya siap menghadapi Bali United di Stadion Kapten Dipta, Gianyar. Foto: Instagram @dewa_united

bali.jpnn.com, TERNATE - Pelatih Hendri Susilo memastikan Malut United tidak akan pantang menyerah saat meladeni tuan rumah Bali United pada laga pekan ke-28 Super League 2025-2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (19/4) mendatang.

Menurut Hendri Susilo, hasil minor saat melawan Dewa United menjadi pemantik Laskar Kie Raha untuk bangkit dan meraih kemenangan atas tuan rumah Bali United.

“Kami tidak akan menyerah dan tetap berjuang hingga akhir kompetisi,” ujar Hendri Susilo dilansir dari laman Malut United.

Kedua kesebelasan telah bertemu tiga kali di ajang Liga Indonesia.

Hasilnya, Bali United meraih sekali kemenangan, dua kali seri dan tidak pernah kalah.

Dua laga berlangsung di Stadion Kie Raha dengan hasil Bali United meraih sekali kemenangan dan sekali seri.

Satu laga berlangsung di Stadion Kapten Dipta dengan hasil akhir seri.

Pada pertemuan pertama Super League 2025-2026 di Stadion Kie Raha, Ternate, 15 Agustus 2025, kedua kesebelasan meraih hasil imbang 3 – 3.

Menurut Hendri Susilo, hasil minor saat melawan Dewa United menjadi pemantik Laskar Kie Raha untuk bangkit dan meraih kemenangan atas tuan rumah Bali United.
