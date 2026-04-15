Bernardo Taveres Buka Suara Kondisi Bruno Moreira & Ernando Ari, Bikin Khawatir

Rabu, 15 April 2026 – 12:20 WIB
Pelatih Persebaya Bernardo Tavares buka suara terkait absennya Bruno Moreira dan Ernando Ari. Foto: Instagram @officialpersebaya

bali.jpnn.com, SURABAYA - Hasil minor yang diraih Persebaya pada laga pekan ke-27 Super League 2025-2026 kontra Persija pekan lalu menyisakan lubang menganga di sektor pertahanan dan tengah skuad Bajol Ijo.

Tanpa Bruno Moreira dan Ernando Ari, Persebaya takluk dari Persija dengan skor 0 – 3 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta.

Tanpa keduanya, Persebaya bahkan hanya bisa menang tipis 1 – 0 saat mengalahkan Persita Tangerang di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya.

Kabar gembiranya, Bruno Moreira mulai terlihat berlatih di gym bersama pemain Persebaya yang lain.

Apakah ada potensi Bruno Moreira memperkuat Persebaya saat laga pekan ke-28 kontra Madura United, Jumat (17/4) lusa?

“Saat ini banyak pemain yang tidak bisa membantu tim.

Saya berharap beberapa dari mereka bisa segera pulih untuk pertandingan berikutnya.

Kami masih menghadapi situasi dengan banyak pemain yang cedera maupun sakit,” ujar Bernardo Tavares dilansir dari laman Persebaya.

