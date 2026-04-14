Persib Siap Cetak Sejarah, Federico Barba: Setiap Laga Adalah Final

bali.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung kian kokoh di puncak klasemen Super League 2025-2026 dengan koleksi 64 poin, setelah meraih 20 kemenangan, empat kali seri dan tiga kali kalah.

Namun, bek Persib Federico Barba, posisi nyaman ini bukanlah alasan untuk bersantai.

Mantan pemain Serie A, Como FC, yang baru saja menyabet gelar Oppo Player of The Match dalam laga kontra Bali United ini menegaskan bahwa Persib Bandung harus tetap tangguh hingga garis finis.

"Bagi kami, setiap pertandingan adalah final.

Kami bermain untuk sesuatu yang besar dan harus tetap solid sampai tujuan itu tercapai," ujar Federico Barba dilansir dari laman I.League.

Pesepak bola berkebangsaan Italia ini menekankan pentingnya menjaga clean sheet demi mengamankan ambisi juara.

"Kami harus kembali tidak kebobolan.

Kami ingin membuat sejarah, meski jalannya tidak akan mudah," kata Federico Barba.