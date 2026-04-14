Statistik Bali United Mentereng saat Digilas Persib, tetapi Kalah, ternyata

bali.jpnn.com, BANDUNG - Bali United memberikan perlawanan sengit saat dijamu tuan rumah Persib Bandung pada laga pekan ke-27 Super League 2025-2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Minggu (12/4) malam lalu.

Meski Bali United kalah dari Persib dengan skor 2 – 3, tetapi tim tuan rumah harus bekerja keras untuk bisa meraih kemenangan di depan pendukungnya sendiri.

Ricky Fajrin dan kolega memberikan tekanan kepada tuan rumah hampir sepanjang laga, meski dengan tempo agak lamban dari biasanya.

Pemain Bali United mencoba membangun serangan dari belakang melalui skema build-up.

Hal ini dilakukan guna meredam transisi serangan balik tuan rumah Persib Bandung yang dikenal sangat efektif.

Meski demikian, Bali United mampu mendominasi penguasaan bola mencapai 57 persen, sementara Persib hanya 43 persen.

Skuad Skuad Serdadu Tridatu juga menguasai passing dengan melepaskan 481 kali operan, 416 di antaranya sukses dengan akurasi mencapai 87 persen.

Pencapaian Bali United cukup jauh dibandingkan pemain Persib yang hanya melepaskan 359 kali operan, 304 di antaranya sukses dengan akurasi hanya 84 persen.