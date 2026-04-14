Statistik Bali United Mentereng saat Digilas Persib, tetapi Kalah, ternyata

JPNN.com

Selasa, 14 April 2026 – 20:35 WIB
Pelatih Bali United Johnny Jansen angkat bicara setelah anak asuhnya kalah dari Persib di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Minggu (12/4) lalu. Foto: Instagram @baliunited

bali.jpnn.com, BANDUNG - Bali United memberikan perlawanan sengit saat dijamu tuan rumah Persib Bandung pada laga pekan ke-27 Super League 2025-2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Minggu (12/4) malam lalu.

Meski Bali United kalah dari Persib dengan skor 2 – 3, tetapi tim tuan rumah harus bekerja keras untuk bisa meraih kemenangan di depan pendukungnya sendiri.

Ricky Fajrin dan kolega memberikan tekanan kepada tuan rumah hampir sepanjang laga, meski dengan tempo agak lamban dari biasanya.

Baca Juga:

Pemain Bali United mencoba membangun serangan dari belakang melalui skema build-up.

Hal ini dilakukan guna meredam transisi serangan balik tuan rumah Persib Bandung yang dikenal sangat efektif.

Meski demikian, Bali United mampu mendominasi penguasaan bola mencapai 57 persen, sementara Persib hanya 43 persen.

Baca Juga:

Skuad Skuad Serdadu Tridatu juga menguasai passing dengan melepaskan 481 kali operan, 416 di antaranya sukses dengan akurasi mencapai 87 persen.

Pencapaian Bali United cukup jauh dibandingkan pemain Persib yang hanya melepaskan 359 kali operan, 304 di antaranya sukses dengan akurasi hanya 84 persen.

Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   bali united Persib persib bandung Persib vs Bali United Statistik Persib vs Bali United Statistik Bali United Johnny Jansen Super League 2025-2026

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Persib Siap Cetak Sejarah, Federico Barba: Setiap Laga Adalah Final - JPNN.com Bali

    Persib Siap Cetak Sejarah, Federico Barba: Setiap Laga Adalah Final

  3. Transformasi Rahmat dari Winger ke Striker Bikin Ngeri Lawan, Puji Suporter Persib - JPNN.com Bali

    Transformasi Rahmat dari Winger ke Striker Bikin Ngeri Lawan, Puji Suporter Persib

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU