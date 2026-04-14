Bruno Moreira Mendadak Ikut Gym Bersama Persebaya, Sinyal Bertahan?

Selasa, 14 April 2026 – 20:08 WIB
Bruno Moreira memimpin skuad Persebaya saat melawan Borneo FC di Stadion Segiri, Samarinda, 7 Maret 2026 lalu. Laga itu menjadi yang terakhir bagi Bruno Moreira bersama Persebaya. Setelah itu nama Bruno Moreira menghilang dari skuad Persebaya. Foto: Instagram @officialpersebaya

bali.jpnn.com, SURABAYA - Teka-teki nasib Bruno Moreira masih jadi tanda tanya di benak suporter Persebaya Surabaya.

Kapten Persebaya ini mendadak hilang dari starting XI pada dua laga terakhir saat kontra Persita dan Persija

Namanya tak masuk daftar pemain inti maupun cadangan Persebaya bersama kiper Ernando Ari.

Yang mengejutkan, menjelang laga pekan ke-28 Super League 2025-2026 bertajuk Derbi Jawa Timur (Jatim) yang mempertemukan Persebaya kontra Madura United, Jumat (17/4) lusa, Bruno Moreira terlihat berlatih bersama skuad Bajol Ijo.

Penyerang sayap berkebangsaan Brasil ini terlihat di gym, mengikuti latihan ringan bersama tim.

Kembalinya Bruno Moreira bahkan diunggah akun resmi media sosial Persebaya kemarin.

“Getting stronger on the pitch,” tulis Persebaya di akun Instagram klub.

Unggahan video itu spontan mendapat respons suporter Persebaya.

