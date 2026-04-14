Dusan Lagator Putus Kutukan Enam Laga PSM, Sentil Laga Kontra Borneo

Selasa, 14 April 2026 – 12:18 WIB
Bek tengah PSM Makassar Dusan Lagator (kanan, nomor 94) berselebrasi dengan pemain lainnya setelah mencetak gol ke gawang PSIM Yogyakarta di Stadion Sultan Agung, Bantul, Jumat (10/4) lalu. Foto: Instagram @psm_makassar

bali.jpnn.com, BANTUL - Bek tengah PSM Makassar Dusan Lagator sukses menyita perhatian publik sepak bola nasional.

Golnya pada menit ke-90+9 tak hanya membawa PSM Makassar menang 2-1 atas tuan rumah PSIM Yogyakarta, pada laga pekan ke-27 Super League 2025-2026, Jumat (10/4) lalu, tetapi juga mengakhiri tren negatif skuad Pasukan Ramang enam laga tanpa kemenangan.

Pesepak bola berkebangsaan Montenegro yang memiliki nilai pasar Rp7,82 miliar ini bahkan menyabet gelar pemain terbaik di laga itu.

Dusan Lagator menyoroti mentalitas skuad Juku Eja berhasil meraih kemenangan penting di kandang lawan itu.

"Saya senang karena seluruh pemain punya semangat untuk menang.

Kami terus menekan dan menyerang dari berbagai sisi hingga akhir," ujar Dusan Lagator dilansir dari laman I.League.

Kemenangan ini diharapkan menjadi titik balik bagi kebangkitan Juku Eja di sisa musim yang masih bertahan di papan bawah Klasemen Super League.

PSM Makassar saat ini bertahan di peringkat ke-13 dengan 28 poin, hasil dari sembilan kali menang, 11 kali seri dan tujuh kali kalah.

TAGS   PSM psm makassar Dusan Lagator bek tengah PSIM PSIM Yogyakarta PSIM Yogyakarta vs PSM Makassar Borneo FC Super League 2025-2026 Klasemen Super League 2025-2026

