Transformasi Rahmat dari Winger ke Striker Bikin Ngeri Lawan, Puji Suporter Persib

bali.jpnn.com, GIANYAR - Penyerang sayap Bali United, Muhammad Rahmat, kian mengukuhkan posisinya sebagai pilihan utama pelatih Johnny Jansen.

Dalam dua laga terakhir, Muhammad Rahmat dipercaya tampil sebagai starter, termasuk saat melakoni laga sengit kontra Persib Bandung (12/4).

Bermain sebagai striker, pesepak bola 37 tahun yang berseragam Bali United sejak 2020 ini sukses menjadi momok bagi pertahanan Persib Bandung.

Pergerakan tanpa bolanya yang lincah memaksa lini belakang lawan bekerja ekstra keras.

Bek tengah Persib Patricio Matricardi bahkan harus melakukan pelanggaran keras pada menit ke-65 yang berujung kartu kuning kedua alias merah.

Meski laga berakhir dengan skor 3-2 untuk kemenangan tuan rumah, The Flazz – julukan Muhammad Rahmat menyebut duel tersebut sebagai pertarungan luar biasa yang penuh dengan aksi jual beli serangan hingga peluit akhir.

"Saya pikir ini menjadi pertandingan yang luar biasa bagi kedua tim.

Selamat untuk Persib atas raihan tiga poinnya.