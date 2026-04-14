Jadwal Super League: DU vs Persib, PSM Kontra Borneo FC, Derbi Jatim Panas

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pekan ke-28 kompetisi Super League 2025-2026 dijadwalkan kembali bergulir akhir pekan ini, mulai Jumat (17/4) hingga Senin (20/4) mendatang.

Untuk waktu pertandingan kembali ke jam normal seusai libur Lebaran, yakni pukul 15.30 WIB dan 19.00 WIB.

Pekan ke-28 Super League 2025-2026 akan dibuka oleh pertandingan big match antara Bhayangkara Presisi Lampung FC kontra PSIM Yogyakarta di Stadion PKOR Pemuda, pukul 15.30 WIB.

Pada laga kedua terjadi derbi Jatim yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, antara tuan rumah Persebaya dijadwalkan menantang Madura United pukul 19.00 WIB.

Dua laga di dua stadion berbeda ini sangat penting bagi empat tim untuk memperbaiki posisi di papan klasemen Super League.

Bhayangkara FC saat ini menempati peringkat kelima dengan 44 poin, sementara PSIM Yogyakarta ada di posisi kesembilan dengan 38 angka.

Persebaya di lain sisi ada di peringkat keenam dengan 42 poin, sementara Madura United terdampar di zona degradasi, posisi ke-16 dengan 23 poin.

Pada Sabtu (18/4), ada tiga laga yang digelar di tiga stadion berbeda.