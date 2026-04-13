JPNN.com Bali Sport Evaluasi Taktik Dewa United Berbuah Manis, Jan Olde Riekerink Buka Suara

Evaluasi Taktik Dewa United Berbuah Manis, Jan Olde Riekerink Buka Suara

Senin, 13 April 2026 – 20:48 WIB
Evaluasi Taktik Dewa United Berbuah Manis, Jan Olde Riekerink Buka Suara - JPNN.com Bali
Pelatih Jan Olde Riekerink mengaku bangga dengan kedisiplinan dan semangat juang skuad Dewa United saat mengalahkan Malut United di Stadion Kie Raha, Ternate, Minggu (12/4) malam. Foto: I.League

bali.jpnn.com, TERNATE - Hasil laga mengejutkan terjadi pada pekan ke-27 Super League 2025-2026 di Stadion Kie Raha, Ternate, Minggu (12/4) malam.

Tuan rumah Malut United secara mengejutkan takluk dari tim tamu Dewa United dengan skor 1 – 2.

Dua gol Dewa United dicetak Alex Martins pada menit ke-23 dan 90 + 7, sementara gol tunggal Malut United lahir dari titik putih menit ke-45 + 2 yang dicetak David da Silva.

Pelatih Jan Olde Riekerink mengaku bangga dengan kedisiplinan dan semangat juang skuad Dewa United saat mengalahkan Malut United.

Belajar dari evaluasi pertemuan sebelumnya melawan PSIM, penyesuaian taktik yang dilakukan terbukti ampuh di lapangan.

"Apresiasi untuk tim karena kami selalu punya rencana.

Kami menyadari kesalahan dua bulan lalu saat melawan PSIM, dan kali ini kami melakukan penyesuaian yang tepat," ujar Jan Olde Riekerink dilansir dari laman Dewa United.

Eks pelatih Galatasaray ini memuji efektivitas permainan timnya, terutama di paruh pertama. "Para pemain menjalankan rencana dengan luar biasa. Seharusnya kami bisa unggul dua atau tiga gol di babak pertama," kata Jan Olde Riekerink.

Tuan rumah Malut United secara mengejutkan takluk dari tim tamu Dewa United dengan skor 1 – 2 pada laga pekan ke-27 Super League di Stadion Kie Raha kemarin
TAGS   Dewa United Malut United Malut United vs Dewa United Jan Olde Riekerink Stadion Kie Raha Super League 2025-2026

